Украина получила плохую новость от союзников в Европе Министр обороны Нидерландов считает реальной перспективу поражения Украины

Фото: МО Украины

Перспектива того, что Украина не сможет одержать победу над Россией в вооруженном противостоянии, является реальной, заявила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете NRC. Она отметила, что Россия продемонстрировала впечатляющую оперативность в переходе к военной экономике, наладив производство боеприпасов быстрее, чем ожидал Запад.

РФ перешла к военной экономике, начала производить гораздо больше оружия и смогла пополнить свои запасы гораздо быстрее, чем мы ожидали. <...> Это усугубило ситуацию, теперь существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию, — сказала она.

Оллонгрен указала, что ситуация на фронте осложнена нехваткой боеприпасов у ВСУ. Она также отметила, что Россия сумела «перегрузить» украинскую систему ПВО ракетами и дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил, что Киев может возобновить переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. По его словам, Киев намерен подготовить документ о своем видении ситуации и передать его российской стороне. При этом сроки он не уточнил.

До этого Зеленский, комментируя решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине, назвал его «хорошим». Он отметил, что американской армии не нужно воевать, за них «этим занимаются украинцы». Украинский лидер поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине, предположив, что это даст Киеву шанс на победу.