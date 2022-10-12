В Минобороны Молдавии заявили, что в стране могут объявить мобилизацию Глава Минобороны Носатый: в Молдавии может быть объявлена частичная мобилизация

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

В Молдавии в случае возможных рисков может быть объявлена частичная мобилизация, заявил в эфире телеканала PRO TV министр обороны республики Анатолий Носатый, сообщает EADaily. Глава ведомства пояснил, что мобилизационный резерв будет зависеть от развития дальнейшей ситуации, также существуют различные планы, которые позволят мобилизовать определенное количество войск.

Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы, — заявил Носатый.

По словам Носатого, мобилизация — это довольно сложный процесс и нет никаких признаков переломного изменения ситуации, чтобы сейчас ее осуществить. Молдавский министр пояснил, что мобилизационный резерв зависит от сценариев, возможных действий и существуют различные планы, которые позволят мобилизовать определенные компоненты и количество войск. А полная мобилизация, по его словам, — это очень сложный сценарий, «не думаю, что мы до него доберемся».

При этом глава молдавского военного ведомства уточнил, что сейчас тщательно изучается обстановка с безопасностью в регионе. При этом министр подчеркнул, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России.

Ранее Молдавия пригрозила закрыть свое небо из-за российских крылатых ракет. Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый ранее заявил, что власти республики могут принять решение о закрытии своего воздушного пространства в связи с тем, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны. В Кишиневе утверждают, что всего над Молдавией пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море.