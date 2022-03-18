Минобороны Германии: НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине

Страны НАТО не станут вмешиваться в конфликт на Украине и вести работы по созданию над нею бесполётной зоны. С таким заявлением выступила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Она назвала последствия такого шага непредсказуемыми.

Мы уже оказываем многостороннюю поддержку Украине, в том числе посредством масштабных поставок оружия, — сказала Ламбрехт.

Министр обороны ФРГ напомнила также о введённых масштабных антироссийских санкциях.

НАТО не будет воюющей стороной, так это и останется, — добавила министр.

Кроме того, глава оборонного ведомства выступила против идеи создания над Украиной зоны, запретной для полётов.

Последствия были бы непредсказуемыми. Поэтому мы приняли ясное решение не создавать такую зону, — пояснила она.

ФРГ поставила Украине 500 зенитных ракет «Стрела» из обещанных ранее 2,7 тысячи, такие данные приводят в украинском правительстве. Оружие было отправлено 17 марта. Поставки вооружения Киеву проходят под грифом «строго секретно». В Минобороны ФРГ от комментариев воздержались.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.