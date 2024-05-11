В Минобороны ФРГ задумались о возвращении военного призыва Bild: Минобороны ФРГ подготовило три сценария возвращения к воинской повинности

Фото: Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Германии

Минобороны Германии предоставило главе ведомства Борису Писториусу три сценария для возвращения военного призыва в стране, пишет издание Bild. По ее данным, предложенные варианты теперь требуют детальной проработки, после чего в июне Писториус представит итоговую концепцию по воинскому призыву.

В основе первого варианта лежит усовершенствование существующей воинской повинности. Для этого предлагается собирать данные о достигших совершеннолетия гражданах, а также направлять им материалы для стимулирования добровольной службы. Этот вариант не предусматривает обязательной воинской повинности.

Второй вариант предусматривает избирательный подход. Все мужчины призывного возраста в обязательном порядке, а женщины добровольно будут заполнять опросники. По результатам заполнения власти будут выбирать наиболее подходящих кандидатов для службы. Такая модель не требует внесения поправок в конституцию, однако закон о гражданской обороне претерпит изменения. В случае второго варианта в бундсевер могут призвать от 30 до 40 тысяч военнообязанных.

В третьем варианте немецкие чиновники предлагают внести в конституцию возвращение к полноценной воинской повинности для всех жителей Германии. Эта инициатива коснется не только мужчин, но и женщин, а также потребует внести изменения в конституцию страны.

Ранее газета Die Zeit сообщала, что информация о шести тысячах онлайн-совещаний сотрудников Минобороны ФРГ, которые проводились на платформе WebEx, в течение нескольких месяцев находилась в открытом доступе. В Сети можно было найти расписание конференций, заявленные темы, имя организатора, но не записи переговоров, уточнили в издании.