В Минобороны ФРГ назвали слухами сообщения о возможной отставке Ламбрехт

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

В Минобороны Германии назвали слухами сообщения о возможной отставке главы ведомства Кристины Ламбрех, которые там не станут комментировать. Такой ответ получило РИА Новости на соответствующий запрос. Ранее издание Bild сообщило, что Ламбрехт намерена уйти в отставку с поста министра обороны страны.

Это слухи, которые мы не комментируем, — сказал представитель министерства.

По информации Bild, инициатива об отставке исходила от самой Ламбрехт, а не от офиса канцлера Германии. Срок отставки пока не называется. Отмечается, что в настоящее время ведется обсуждение кандидатуры ее преемника.

В начале декабря 2022 года газета Politico писала, что в Берлине рассматривают возможность ухода в отставку главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт. По информации издания, министра могут попросить сложить полномочия в течение ближайших месяцев. Politico пишет, что боеприпасы немецкой армии на исходе, закупка истребителей F-35 производства США была отложена, а обещания по ежегодным 2% отчислениям на оборону из госбюджета так и не выполнены. Все эти проблемы возложили на плечи Ламбрехт.

В свою очередь глава ХСС Маркус Зёдер в интервью газете Muncher Merkur заявил о том, что оппозиционный немецкий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовал от министра обороны Германии Кристины Ламбрехт уйти в отставку. По мнению лидеров партий, министр не справляется со своими обязанностями.