В Минобороны ФРГ назвали подозреваемых в подрыве аммиакопровода на Украине Bild: Минобороны ФРГ допустило, что аммиакопровод Тольятти — Одесса подорвали ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство обороны ФРГ предполагает, что к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса, который произошел в Харьковской области, причастны украинские диверсанты. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на доклад ведомства, имеющий, по утверждению СМИ, гриф «только для служебного пользования». В нем эксперты утверждают, что украинцы совершают диверсии далеко за линией соприкосновения, желая ослабить российские силы.

В докладе, в числе прочего, отмечается, что нельзя исключить участие украинской стороны в разрушении трубопровода Тольятти — Одесса. В Германии указывают на то, что объект находится на контролируемой ВСУ территории, при этом в возобновлении работы аммиакопровода больше всего заинтересована Россия.

7 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что двумя днями ранее украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса на территории Харьковской области. В свою очередь в МИД РФ заявили, что инцидент ударил по зерновой сделке, поскольку одним из ключевых направлений концепции является перезапуск аммиакопровода, не работающего с начала СВО.

Ранее МИД РФ опубликовал требования, без выполнения которых продление зерновой сделки в июле будет невозможным. Москва требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.