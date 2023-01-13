Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеев Резниковым заявил, что колесные танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев, передает РИА Новости со ссылкой на французское военное ведомство. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна указала, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, не сделают Париж соучастником украинского конфликта.