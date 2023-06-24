В Минобороны Британии отреагировали на попытку военного мятежа в России Глава Минобороны Британии Клеверли: Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли

Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности, заявил Reuters министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли. Он добавил, что ключевое значение будет иметь лояльность власти российских сил безопасности.

В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться этот кризис. Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности, — сказал министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пристально следит за ситуацией в России. Он подчеркнул, что Париж остается сконцентрирован на поддержке Украины. Лидер Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с премьер-министром и главой Минобороны страны, а также с союзниками в связи с ситуацией в России.

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В ЕС сообщили, что происходящее в России является внутренним делом страны. Там отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Президент России Владимир Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и для нации.