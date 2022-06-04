Победа России на Донбассе будет обеспечена тремя тактическими схемами, считает военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. Среди них он перечислил сочетание артиллерийских ударов ночью и наступательных действий пехоты и бронетехники днем, работу комплексов «Искандер» и господство в воздухе, передает Welt.

Превосходство русских в воздухе, постоянный артиллерийский огонь с расстояния от 30 до 40 километров и использование ракет малой дальности и крылатых ракет против Украины. Используя эту тактику, Россия просто выигрывает в Донбассе, — сказал Райснер.