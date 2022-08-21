Минобороны Албании прокомментировало задержание россиян на военном объекте Минобороны Албании: случай с проникновением россиян на оружейный завод имеет политический контекст

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Случай с проникновением двух россиян и украинца на оружейный завод в албанском городе Грамши не может расцениваться как обычное происшествие, он имеет свой региональный и политический контекст, заявил министр обороны Албании Нико Пелеши. Он добавил, что военный объект, куда проникли туристы, не работает с 1992 года, передает «Говорит Москва».

У этого случая есть свой региональный и политический контекст, и он не может быть выдан за обыденное происшествие, — заявил министр.

Пелеши отметил, что один из мужчин нанес травмы двум солдатам.

21 августа в Албании задержали двух граждан России (мужчину и женщину) и украинца, которые пытались пробраться на оружейный завод. Им помешали военные, охранявшие объект. В результате завязалась стычка, в ходе которой, по сообщениям албанских СМИ, двух солдат залили из перцового баллончика. Позднее незваных гостей задержали.

Они представились блогерами. Среди них оказалась фотограф Светлана Тимофеева, которая под псевдонимом Лана Сатор публикует в сети снимки заброшенных объектов советской эпохи. Сейчас все трое находится в полицейском участке муниципалитета Эльбасан, городская прокуратура начала расследование.