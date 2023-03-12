Министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона назвал идею переименования России в Московию интересной. При этом он заявил о необходимости консультаций с экспертами. Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать данный вопрос. Распоряжение было выдано на основании поступившей в офис главы государства петиции.
Будем говорить с экспертами. Очевидно, что предложение имеет историческое основание. <...> Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты, — отметил Ткаченко.
14 февраля стало известно, что петиция о переименовании России в Московию, которая была опубликована на официальной странице президента Украины, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Согласно документу, название «Российская Федерация» предлагается изменить на «Московская Федерация».
В этой связи Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» данный вопрос.
В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев придумал новое название для Украины. Он предложил назвать ее Schweinisch Bandera-Reich (свинский бандеро-рейх. — NEWS.ru).