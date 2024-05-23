В Минэнерго США заявили о подготовке Украины к ядерным происшествиям Минэнерго США: Украину готовят к возможным происшествиям в ядерной сфере

Фото: Air Force Airman 1st Class Danielle Dawson/defense.gov

США передают Украине оборудование на случай происшествий в ядерной сфере, заявила глава Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби в комитете по делам вооруженных сил американского сената. По ее словам, которые передает ТАСС, в Вашингтоне работают над снижением ядерных рисков для Киева.

Эта работа включает «передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций», уточнила Хруби. Она добавила, что США также работают над улучшением защиты украинской критической инфраструктуры в части электросетей. Кроме того, Вашингтон стремится обеспечить ситуационную осведомленность о возникающих в стране чрезвычайных ситуациях в ядерной сфере.

Ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной и очень хрупкой, заявил ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, сохраняются опасные эпизоды. Он напомнил о нескольких случаях атак беспилотников в апреле, одна из которых пришлась по реакторному блоку. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация «снова привела его в Совет Безопасности».

В то же время МАГАТЭ не зафиксировало фактов использования Украиной ядерных материалов не по назначению, заявил он. По словам Гросси, это показало расследование, проведенное агентством после появления соответствующих обвинений в адрес Киева.