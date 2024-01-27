В Минэнерго рассказали о судьбе сделки по транзиту газа через Украину Шульгинов: Европа заинтересована в продлении транзита газа через Украину

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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что считает Европу заинтересованной стороной в проведении сделки по транзиту российского газа через Украину, сообщает «Интерфакс». Он предположил, что соглашение может быть достигнуто при участии посредников.

Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении, поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участием других посредников, — заявил Шульгинов.

Текущая сделка между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», заключенная пять лет, истекает в конце 2024 года. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершит огромную ошибку, если не создаст необходимые для транзита российского газа в Европу условия после окончания срока действия соглашения. Он подчеркнул, что в транзите заинтересована не только словацкая сторона, но и Италия с Австрией, которые поддерживают идею о сохранении сделки.

Вместе с тем спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил о выгоде России от решения президента США Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа. Он назвал данный шаг отвратительным провалом, который ставит Европу в зависимое от российских поставок положение.