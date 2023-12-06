В Минэкономики ФРГ подтвердили разговор главы ведомства с пранкерами из РФ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ подтвердило, что вице-канцлер правительства Германии и глава ведомства Роберт Хабек разговаривал по телефону с российскими пранкерами «Вованом» (Владимир Кузнецов) и «Лексусом» (Алексей Степанов), сообщает издание Bild. Отмечается, что во время звонка собеседники министра назвались представителями Африканского союза.

В министерстве подчеркнули, что в ходе общения не обсуждалось никакой информации, касающейся безопасности. Также министр не разглашал никаких секретных сведений. При этом неоднократно беседа прерывалась из-за технических помех на линии. В издании указали, что «вразумительного разговора не произошло».

По словам одного из представителей министерства, опубликованная на YouTube беседа представляет собой компиляцию. При этом вскоре после данного звонка последовал сигнал немецких спецслужб, сообщивших, что беседа была ложной. В министерстве пообещали проанализировать инцидент в целях ужесточения стандартов безопасности.

Ранее российские пранкеры в своем Telegram-канале рассказали, что под видом некоего «высокопоставленного африканского чиновника» смогли поговорить с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. Главной темой стало украинское зерно. Хабек не стал отрицать, что в рамках «зерновой инициативы» по вывозу продовольствия с Украины африканские страны получили не более 30% зерна, а все остальное ушло в Европу. При этом он несколько раз призвал «высокопоставленного африканского политика» потребовать от президента РФ Владимира Путина возвращения к зерновой сделке.