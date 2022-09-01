В Германии заявили, что не ждут поставок газа по «Северному потоку» Министр экономики ФРГ Хабек: Германия не ведет ждет поставок по «Северному потоку»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look press

Роберт Хабек

Министерство экономики Германии не ведет прямых переговоров с «Газпромом» и не полагается на поставки голубого топлива в страну по «Северному потоку» зимой, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Он выразил мнение, что Берлин «никак не может» полагаться на Москву и «Газпром» в поставках энергоресурсов.

Между моим министерством и «Газпромом» нет прямых переговоров. <...> Я считаю, что мы никак не можем полагаться на Россию или полагаться на «Газпром». Остальное — чистая спекуляция. Мы не должны рассчитывать на поступление газа из «Северного потока-1» в зимний период, — заявил Хабек.

Трубопровод «Северный поток» является основным маршрутом поставок газа из РФ в страны Европы. Он временно приостановил свою работу (с 31 августа по 3 сентября) по причине техобслуживания

Ранее замглавы совета директоров Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете европейского парламента Метильда Версдорфер заявила, что 13 европейских стран остались частично или полностью без поставок российского газа. Она указала на возрастающий риск перебоев в вопросе поставок энергоресурсов.