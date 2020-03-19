Сотрудники железнодорожной полиции остановили для проверки 50-летнюю гражданку России, прибывшую на центральный вокзал Милана. Её проходят все пассажиры, приезжающие в главный город северной части Италии.
Во время разговора с правоохранителями женщина убрала шарф, закрывавший рот, и стала специально кашлять на стражей порядка. Россиянка была заметно пьяна и решила «повеселиться»,
Полицейским пришлось обездвижить жительницу Милана и доставить в отделение, где ей был выписан штраф.
В Италии жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, писал NEWS.ru.
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