В Милане отменили балет с участием российского танцора Полунина из-за угроз

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Танцовщик Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета «Распутин»

Два выступления российского танцора украинского происхождения Сергея Полунина были отменены в итальянском театре «Арчимбольди», сообщается на официальном сайте учреждения. В объявлении сказано, что причиной стали угрозы, поступающие в администрацию театра.

Речь идет не о решении в сфере культуры, а о политической и моральной ответственности: в обстановке напряженности, среди угроз, нам трудно отстаивать наш художественный выбор, — говорится в сообщении.

Как отметил директор театра Джанмарио Лонгони, выступления отменили по согласию с артистами.

Сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. Возможно, атмосфера изменилась навсегда, — заявил руководитель «Арчимбольди».

Полунин должен был выступать 28 и 29 января в постановке балета «Распутин».

Ранее в Сети появились петиции с требованием отменить представление. Например, на платформе Change.org собрали тысячу подписей, чтобы отправить сообщение мэру Милана Беппе Сала с просьбой не показывать на сцене шоу, анонсированное в 2019 году.

При этом директор миланского театра выразил негодование из-за того, что люди, посылающие «предупреждения», хотят «заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они».