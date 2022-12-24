В Милане могут отменить балет «Распутин» с участием россиянина из-за угроз

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Танцовщик Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета «Распутин»

Директор «Арчимбольди» Джанмарио Лонгони рассказал, что запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина могут отменить из-за поступающих угроз. В интервью газете La Corriera della Sera он выразил негодование из-за того, что люди, посылающие «предупреждения», хотят «заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они».

Мы получаем угрозы. Наши сотрудники получают угрозы. А если он [Полунин] приедет, а потом в зале что-нибудь случится? Раздражает то, что это происходит под пацифистским предлогом. Они хотят не только мира, но и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они, — заявил Лонгони.

Некоторые критики считают Полунина одним из величайших из ныне живущих классических танцоров: критики сравнивают его с советскими артистами балета Рудольфом Нуреевым и Михаилом Барышниковым. В то же время почти всегда комментарии о россиянине сопровождаются такими словами, как «противоречивый», «иконоборческий», «саморазрушительный» и другими.