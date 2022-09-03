В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России Глава МИД Венгрии Сийярто: без России физически невозможно обеспечить страну газом

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия не может обеспечить себя газом без помощи России, признал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В интервью агентству Танюг он подчеркнул, что Будапешт приобретает «голубое топливо» у Москвы из-за физической невозможности другого варианта, а не из-за «идеологии».

Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 млрд кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа, — сказал Сийярто.

Глава МИД отметил, что до тех пор, пока у Будапешта нет возможности транспортировать газ «в рюкзаке или поездом», Венгрия должна использовать газопровод. Кроме того, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, если обратить внимание на инфраструктуру и географию региона, то исключить Россию невозможно.

Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности, — констатировал глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, мощности всех потенциальных альтернативных источников «голубого топлива» не смогут обеспечить Венгрии необходимые 8,5 млрд кубометров. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в этом случае единственное, что правительство сможет сделать, — сказать «мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности».

31 августа Сийярто сообщил, что подписан договор с «Газпромом». Согласное нему, в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 млн кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.