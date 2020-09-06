В МИД Великобритании усомнились в непричастности РФ к ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/4ad7e34c-f035-11ea-9f8b-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Версия о причастности российских властей к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным представляется наиболее правдоподобной. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Я думаю, что очень трудно прийти к альтернативному правдоподобному объяснению в связи с российской практикой использования [вещества «Новичок] в Солсбери, учитывая сложность обладания [им], не говоря уже об использовании «Новичка» — такой опасной субстанции, — заявил дипломат в беседе с журналистами Daily Mail.

По его словам, необходимо провести расследование посредством Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а Россия должна сотрудничать с ней.

Политик назвал «чистой воды гангстеризмом» использование веществ группы «Новичок». По его словам, у Москвы есть обязательство не применять подобные вещества.

20 августа во время полёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. Он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Омска, политика госпитализировали. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charité. 2 сентября правительство Германии заявило, что политик якобы был отравлен веществом группы «Новичок». Это установила лаборатория бундесвера. Германия не предоставила каких-либо доказательств этого заявления. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия должна дать объяснение по ситуации с Навальным. Она убеждена, что оппозиционер стал жертвой преступления.

Впервые о веществе «Новичок» стало известно в марте 2018 года. Тогда в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ, отсидевший в России по обвинению в работе на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что семья Скрипалей пострадала от «Новичка», а к инциденту якобы причастна Москва. Они также не предоставили каких-либо доказательств.

NEWS.ru писал, что один из создателей «Новичка» усомнился в отравлении Навального этим веществом. По словам учёного, если бы это было так, то политик давно был бы мёртв.