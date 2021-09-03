В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

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Санкции в отношении России должны быть усилены, поскольку газопровод «Северный поток — 2» является опасным проектом как для Украины, так и для Европы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету на встрече в Ганновере. Его слова приводятся на сайте партии «Удар».

Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать «Северный поток — 2» как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы...