В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Киев готов к встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
При этом Кулеба
Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создаётся впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать, — сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений. При этом Песков отметил, что вопрос о принадлежности Крыма не станет и не может быть предметом обсуждения лидеров РФ и Украины. Именно поэтому в плане подготовки саммита Путина и Зеленского «воз и ныне там».