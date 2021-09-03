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В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

22:59, 05 сентября 2021
В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Киев готов к встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

При этом Кулеба отметил, что складывается впечатление, будто Москва избегает данной встречи.

Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создаётся впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать, — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений. При этом Песков отметил, что вопрос о принадлежности Крыма не станет и не может быть предметом обсуждения лидеров РФ и Украины. Именно поэтому в плане подготовки саммита Путина и Зеленского «воз и ныне там».

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