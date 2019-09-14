https://static.news.ru/photo/3c43e51c-d720-11e9-ae47-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что лидеры Франции и Германии не станут давить на президента страны Владимира Зеленского, чтобы добиться от него уступок России на переговорах в «нормандском формате».

Зеленский, возможно, и невысокого роста, но он постоянно тренируется — будет не так просто выкручивать ему руки, — сказал дипломат на совместном брифинге со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, отвечая на вопрос, будут ли руководители западных стран добиваться смягчения позиции украинского лидера.

Пристайко добавил, что партнёры по «нормандской четвёрке» работают с украинской стороной с начала конфликта в Донбассе, передаёт « Укринформ ».

Ранее News.ru писал, что встреча в «нормандском формате» должна состояться в сентябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры прошли как можно скорее. Глава страны добавил, что на встрече с лидерами четвёрки планируется обсудить Минские договорённости и «формулу Штайнмайера».