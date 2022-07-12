В МИД Украины рассказали, сколько россиня подали заявку на получение визы В МИД Украины сообщили, что заявку на получение украинской визы подали 10 россиян

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За последнее время 10 граждан России обратились за украинскими визами, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает украинское издание «Страна». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что за семь дней функционирования режима ни один россиянин не подал заявку.

Шесть - на краткосрочные визы и четыре - на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей, — заявил дипломат.

С 1 июля перестало действовать правительственное соглашение «О безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ». Без визы также стали невозможными проезд транзитом через Украину, выезд из неё и нахождение на её территории.

Безвизовый режим действовал между двумя странами с 1997 года. Изначально въехать в соседнюю страну можно было по внутреннему паспорту, с 2015 года для этого стал необходим загранпаспорт.

О намерении Киева ввести визовый режим с Россией 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Такой шаг он назвал запланированным решением кабинета министров, который его одобрил.