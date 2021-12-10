В МИД Украины рассказали о плане Запада по сдерживанию России

Киев и страны Запада разрабатывают план по сдерживанию Москвы. Эта работа началась после того, как президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса в восточном направлении. Об этом в колонке для издания Foreign Affairs написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно утверждению украинского дипломата, Путин выдвинул Западу «суровый ультиматум».

В нескольких недавних заявлениях он потребовал, чтобы Соединённые Штаты предоставили «надежные и твёрдые юридические гарантии» того, что НАТО не будет расширяться на восток, иначе, как намекнуло его окружение, Россия вторгнется на Украину, — сообщил Кулеба.

Кто именно намекнул и каким образом был сделан данный намёк, министр не уточнил. При этом он выразил опасения, что в требованиях Путина страны Запада могут увидеть заманчивые перспективы: в обмен на фиксацию статуса-кво, они откажутся решать проблемы, связанные с Украиной.

Дипломат убеждён, что Запад не должен предоставлять Москве никаких гарантий. Напротив, Кулеба призвал США, ЕС и НАТО к решительному ответу России. Причем, по словам главы украинского МИД, данная работа уже ведётся.

Единственный выход из ситуации — это всеобъемлющий план сдерживания, который сейчас разрабатывают Украина и ее партнёры, — констатировал Кулеба.

В рамках плана страны Запада должны послать Москве чёткие сигналы о будущем членстве Украины в ЕС и НАТО, и разработать суровые санкции на случай развития военного конфликта между Россией и Украиной.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин сделал заявление о нерасширении НАТО на восток на переговорах с президентом США Джо Байденом 7 декабря. Тогда глава Белого дома заявил об «угрожающем характере» передвижения российских войск близ границы с Украиной. В ответ на это Путин напомнил, что именно НАТО пытается осваивать украинскую территорию и наращивать военный потенциал у границ России.

Ранее в МИД РФ заявили, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России, что создаёт неприемлемые угрозы безопасности для страны.