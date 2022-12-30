В МИД Украины заявили, что Будапешт берет Киев в заложники Кулеба заявил, что Венгрия берет Киев в заложники в борьбе за деньги от ЕС

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Венгрия, вступая в борьбу с Еврокомиссией за деньги от Евросоюза, берет в заложники Киев, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью «РБК-Украина» он отметил, что заявления венгерского главы Виктора Орбана свидетельствуют о том, что его понимание законов истории полностью совпадает с позицией президента России Владимира Путина.

Реальный вред (в 2022 году. — NEWS.ru) был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном... Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники, — высказался Кулеба.

Ранее Орбан заявил, что кризис на Украине будет продолжаться, пока официальному Киеву поступает финансовая и военная помощь из США. Политик отметил опасность затяжного конфликта. При этом Орбан возложил ответственность за эскалацию на американцев.

До этого госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер сообщил, что депутат Европарламента Ги Верхофстадт проговорился, призывая заблокировать выдачу средств из фондов Евросоюза в зависимости от ее действий при голосовании. По его словам, Европа предоставит средства Будапешту, только при условии, что Венгрия поддержит общеевропейские инициативы. Политик продолжил, что в противном случае страна рискует потерять более €40 млрд.