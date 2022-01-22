В МИД Украины рассказали, как Россия навредила отношениям Киева и Берлина
МИД Украины: слова премьера Баварии о России вредят отношениям Киева и Берлина
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:14, 24 января 2022
Фото: Twitter.com
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Отношениям Киева и Берлина вредят слова премьера Баварии Маркуса Зёдера о России, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, подобные высказывания не позволяют в полной мере реализовать международные усилия по сдерживанию российской агрессии.
Ранее Маркус Зёдер заявил, что Россия является «сложным партнёром, но не врагом».
Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы, — цитирует Николенко агентство «РБК-Украина».
Представитель украинского МИД утверждает, что Кремль видит в качестве своей цели разрушение единства в сдерживании России, что позволит ему дальше воплощать свои планы.
Подыгрывать ему — значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы, — сказал Николенко.
В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».