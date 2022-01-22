В МИД Украины рассказали, как Россия навредила отношениям Киева и Берлина

Отношениям Киева и Берлина вредят слова премьера Баварии Маркуса Зёдера о России, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, подобные высказывания не позволяют в полной мере реализовать международные усилия по сдерживанию российской агрессии.

Ранее Маркус Зёдер заявил, что Россия является «сложным партнёром, но не врагом».

Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы, — цитирует Николенко агентство «РБК-Украина».

Представитель украинского МИД утверждает, что Кремль видит в качестве своей цели разрушение единства в сдерживании России, что позволит ему дальше воплощать свои планы.

Подыгрывать ему — значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы, — сказал Николенко.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.