Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом». Он призвал «все страны требовать от РФ» возвращения к обязательствам по сделке.
Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, — написал он.
Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения на корабли Черноморского флота 29 октября. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.
Ранее в Минобороны заявили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.