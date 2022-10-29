В МИД Украины отреагировали на приостановку Россией зерновой сделки Кулеба: Россия приостановила зерновую сделку «под надуманным предлогом»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом». Он призвал «все страны требовать от РФ» возвращения к обязательствам по сделке.

Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, — написал он.

Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения на корабли Черноморского флота 29 октября. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

Ранее в Минобороны заявили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.