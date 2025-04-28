В МИД Украины оценили утверждения о победе России в конфликте Сибига призвал не верить утверждениям, что РФ берет верх в конфликте на Украине

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Утверждения о том, что Россия одерживает верх в ходе конфликта на Украине, не имеют под собой оснований, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х. Он призвал украинцев и западное сообщество не верить в это и усиливать давление на РФ, чтобы Москва «лишилась иллюзий» относительно ситуации.

Предположение о том, что Россия побеждает в войне, — неправильное. Оно основано на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценки Украины и переоценки России. И этот паттерн уже много раз доказал свою ошибочность, однако люди продолжают попадать в ту же ловушку, — написал Сибига.

В то же время он был вынужден признать, что ситуация в зоне боевых действий остается «непростой». При этом он отметил, что Вооруженные силы России действительно превосходят украинскую армию.

Ранее Сибига заявил, что Украина предлагает России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина ввести перемирие в дни 80-летия Победы.

28 апреля Путин сообщил, что перемирие в зоне СВО со стороны России начнет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле уточнили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если перемирие будет нарушено. Отмечается, что решение Путина в очередной раз подчеркивает готовность Москвы к мирным переговорам без предварительных условий.