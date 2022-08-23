В МИД Турции рассказали, какие страны жаждут продолжения огня на Украине Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны-члены НАТО жаждут продолжения огня на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Некоторые государства — члены НАТО желают, чтобы военный конфликт на территории Украины не прекращался, заявил в беседе с Haber Global министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, речь идет не только о США, но и о других странах Запада. Также он отметил, что некоторые из них планировали саботировать зерновую сделку.

На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны. Есть страны-члены НАТО. Я имею в виду не только США, я имею в виду другие страны-члены. Были и те, кто хотел саботировать сделку с зерном. Это не США, — рассказал он.

Чавушоглу отметил, что Соединенные Штаты, напротив, способствовали вывозу зерна из Украины, сняв ограничения на экспорт российских удобрений и разрешив выход в морские порты.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков рассказал, что последние заявления представителей НАТО говорят об обострении отношений Альянса с Россией. По его словам, действия военно-политического блока не только приведут к эскалации конфликта с РФ, но и будут способствовать усилению напряженности в Европе и во всем мире. Сенатор отметил, что открытое противостояние НАТО с Россией возможно, скорее, лишь теоретически, поскольку в Альянсе осознают, что получат крайне жесткий ответ на любое действие.