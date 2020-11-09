В МИД России высказались о деле экс-главы Косово Хашима Тачи

https://static.news.ru/photo/cdfd5776-22ac-11eb-a57e-fa163e074e61_660.jpg Хашим Тачи Фото: facebook.com/HashimThaciOfficial

Все причастные к тяжким преступлениям на территории Косово должны понести заслуженное наказание. Об этом заявили в российском МИД, комментируя дело бывшего главы частично признанной Республики Косово Хашима Тачи.

Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений, вскрытых в своё время докладчиком ПАСЕ Диком Марти, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Неприкосновенных в этом смысле быть не должно, — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули «примечательность статуса» обвиняемых.

Получается, что во главе косовского квазигосударства многие годы находились лица, в отношении которых собраны веские улики, связывающие этих людей с противоправной деятельностью в Косово, включая терроризм и оргпреступность, — заявили в МИД.

В ведомстве также назвали Косово «рассадником экстремизма и уголовщины по соседству с Евросоюзом», напомнив, что двое подозреваемых в недавних терактах в Вене являются гражданами частично признанной республики.

Ранее экс-глава Косово Хашим Тачи был взят под стражу в Гааге после утверждения специальным судом в отношении него обвинительного акта.

Как писал NEWS.ru, Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки.