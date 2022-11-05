В МИД РФ заявили о необходимости пересмотра формата отношений с ЕС Замминистра иностранных дел Титов заявил о необходимости пересмотра взаимодействия с ЕС

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Замминистра иностранных дел Владимир Титов заявил о необходимости пересмотра формата отношений со странами ЕС. Об этом он сообщил на совещании послов России в странах Центральной и Восточной Европы, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что европейские страны сами заморозили двусторонние отношения с Россией.

Акцентирована необходимость пересмотра прежних форматов взаимодействия с указанными государствами с учетом инициированного ими замораживания двустороннего сотрудничества практически во всех сферах, — приводятся слова Титова в сообщении, опубликованном по итогам совещания.

В ходе совещания дипломаты также обсудили состояние и перспективы отношений России со странами Евросоюза. Были обозначены первоочередные задачи российских представительств в сложившихся геополитических условиях.

Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Евросоюз вводом антироссийских санкций раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему. При этом санкции спровоцировали в Европе энергетический кризис.