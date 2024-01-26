В МИД РФ высказались о применении химоружия на Украине Россия отвергла обвинения в применении химоружия на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия категорически отвергла утверждения о применении на Украине гранат с хлорацетофеноном. Химического оружия в арсеналах российской армии нет, заявило посольство РФ в Нидерландах в X (ранее Twitter).

Все утверждения о том, что Россия использует гранаты с запрещенным Женевской конвенцией хлорацетофеноном, основаны на неподтвержденных данных. Химического оружия в арсеналах российской армии нет, что подтверждается международными инспекциями, — заявили в дипмиссии.

Ранее несколько украинских СМИ выступили с утверждением, что Россия якобы применила в ходе специальной военной операции на Украине гранаты с хлорацетофеноном.

В декабре Путин заявил о резком усилении активности сил НАТО у российских границ. Глава государства рассказал, что к рубежам РФ в том числе были переброшены значительные силы из США. Кроме того, президент обратил внимание на увеличение численности войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.

В декабре Путин заявил о резком усилении активности сил НАТО у российских границ. Глава государства рассказал, что к рубежам РФ в том числе были переброшены значительные силы из США. Кроме того, президент обратил внимание на увеличение численности войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.