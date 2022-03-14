В МИД РФ рассказали о вербовке Киевом террористов из Сирии

Сотрудники СБУ и посольств Украины лично отбирают и нанимают боевиков с Ближнего Востока, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Слова замминистра, пришедшего на этот пост из ГРУ, приводит ТАСС.

Новым явлением стала активная вербовка киевским режимом при содействии западных кураторов и спонсоров наемников из числа террористов, проявивших свои способности на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Там эта публика уже сталкивалась с российскими военными, — сказал он.

По его словам, это члены разбитых Россией в Сирии террористических группировок, которые хотят отомстить всем русским. При этом Сыромолотов отметил, что эти боевики не сильно отличают русских от украинцев.

Замминистра отметил, что им обещают ставки оплаты, в 10 раз превышающие оплату таковой деятельности на Ближнем Востоке.

Как сообщалось ранее, утром в воскресенье Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по украинским учебным центрам во Львове. Под удар попали 180 иностранных наёмников в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский. Там были развёрнуты пункты подготовки иностранных наёмников. Кроме того, на местах располагались базы хранения оружия и военной техники, поставленной из зарубежных стран. По результатам удара были уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия импортного вооружения.

После этого на Украине был прекращён набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны».