В МИД РФ рассказали об ответе на решение ЕС по визам для россиян Замглавы МИД Грушко не исключил асимметричных мер из-за усложнения выдачи шенгенских виз

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Москва может принять как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на решение Европейского союза (ЕС) по визам для россиян, рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости. Он добавил, что Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией стало «выстрелом себе в ногу».

Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что страны ЕС, прекратив сообщение с Россией, наказывают своих же граждан. В частности, они лишают возможности приехать сюда тех, кто хочет здесь работать.

Ранее 31 августа Евросоюз достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь визы будет сложнее получить.

Ранее руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин объяснил, что в случае ужесточения визового режима повысится консульский сбор на визы, придется собирать больше документов, а срок получения растянется. Квашнин добавил, что для дипломатических отношений любое ужесточение визового режима — «сильная эскалация». Он предположил, что «по законам дипломатической игры» Россия будет принимать зеркальные меры по отношению к странам Шенгенской зоны.