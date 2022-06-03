В МИД Польши рассказали, когда согласуют членство Швеции и Финляндии в НАТО МИД Польши: членство Швеции и Финляндии в НАТО не удастся согласовать к саммиту в Мадриде

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Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к саммиту альянса в Мадриде, так как приём в НАТО новых членов представляет собой весьма долгосрочный процесс, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, Турция не заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, «хотя точно будет выдвигать определённые условия».

Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев, — подчеркнул представитель МИД.

Финляндия и Швеция сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку НАТО после начала спецоперации России на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это плохой идеей, отметив, что эти страны показывают «гостеприимное отношение к террористам», имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС).

По словам зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша, Анкара «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате столкновений с курдами погибли почти 40 тысяч граждан Турции. Пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к этой проблеме.