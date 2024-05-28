В МИД Польши ответили на вопрос об отправке войск на Украину Глава МИД Польши Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Радослав Сикорский

Варшава не исключает отправку польских военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Gazeta Wyborcza. Он предложил президенту России Владимиру Путину «самому догадаться», как поступят власти республики.

Мы не должны исключать ни один вариант. Пусть Путин догадается, что мы будем делать, — сказал он.

Сикорский отметил, что сам ездил на Украину вместе с женой и сыном для доставки гуманитарной помощи. По его словам, тогда он посетил Харьков, Бахмут и Херсон.

Сикорский в начале мая в интервью Би-би-си не стал отвечать на вопрос, поддерживают ли власти республики идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Он заявил, что не будет говорить о возможной переброске бойцов польской армии на фронт.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что Польша и страны Прибалтики договорились ввести свои войска на Украину, если Россия достигнет большего результата во время продвижения в Харьковской области. Отмечалось, что депутаты этих стран сообщили о своих планах немецким властям во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к идее французского коллеги. По его словам, в частности, западные военные могли бы заняться обучением украинских солдат.