МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с РФ МИД Польши: приглашение Украины в НАТО стало бы «предлогом для войны» с РФ

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Владимир Зеленский

Приглашение Украины в НАТО могло бы послужить приглашением к войне с Россией, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью изданию Rzeczpospolita он подчеркнул, что вопрос о вступлении Киева в Альянс сложный.

Вопрос сложный. <...> Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией, — заявил глава польской дипломатии.

Он добавил, что в большинстве европейских стран, в том числе в Польше, общественность «не была бы к этому готова». Присоединившиеся к Альянсу Финляндия и Швеция получили гарантии безопасности на стадии приглашения в НАТО и миновали переходный период, напомнил Сикорский. Дипломат также подчеркнул, что НАТО не подготовит аналогичное приглашение для Украины к июльскому саммиту.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Дипломат отметил, что Россия не советует кому-либо проверять опытным путем ее готовность к адекватному и жесткому ответу.

По мнению Грушко, риски прямого конфликта кратно возрастут, если некоторые страны НАТО открыто зайдут на Украину индивидуально или в составе коалиции, о которой говорил Макрон. Дипломат также сказал, что для всего Евросоюза сейчас характерен агрессивно-конфронтационный курс.