В Польше пригрозили бойкотом Олимпиады-2024 Замглавы МИД Польши Яблоньский пригрозил бойкотом ОИ-2024 в случае участия в них белорусов и россиян

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Варшаве следовало бы оказать давление на Международный олимпийский комитет в том случае, если Россия и Белоруссия будут допущены к соревнованиям. По его словам, если российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в ОИ-2024, то нужно бойкотировать Игры.

Мое личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти Игры. Не должно быть участия в таких играх. Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Я буду призывать всех принять такое решение, — говорит Яблоньский.

Ранее исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В Комитете предложили не допускать до состязаний атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

При этом в МОК негативно отреагировали на на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойкотировать Олимпийские игры, если к участию в соревнованиях допустят российских и белорусских спортсменов. В организации пояснили, что это противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.

Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов, добавили в МОК.