В МИД подсчитали случаи вандализма на воинских памятниках в Европе В Европе за год произошло более 100 случаев вандализма на воинских памятниках

Фото: Стрингер/РИА Новости

Снос скульптурного изображения Матери-Родины, памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Более 100 случаев вандализма на памятниках павшим воинам зафиксировано в Европе за последний год, сообщает ТАСС со ссылкой на посла МИД России по особым поручениям Михаила Ванина. Наибольшее число таких случаев произошло в Польше и Литве.

Мы такую цифру зафиксировали: более 100 за последний год было таких актов вандализма, осквернения наших воинских мемориалов в странах Европы. Наибольшее количество их было совершено в Польше и Литве, — заявил на брифинге дипломат.

Ранее сотрудники Эстонского военного музея демонтировали монументы в память о павших советских солдатах на Таллинском военном кладбище. В российском диппредставительстве произошедшее назвали актом государственного вандализма. Монументы были установлены в честь балтийских моряков, солдат и офицеров. В посольстве подчеркнули, что подобные «кощунственные действия» повторяются на фоне продолжающегося чествования легионеров 20-й дивизии Ваффен-СС, которым в республике воздвигаются памятники.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что власти Латвии разрабатывают план массового уничтожения военных мемориалов на территории страны. Руководство республики таким образом хочет омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая. В СВР добавили, что в качестве исполнителя найдены так называемые поисковые отряды, руководство которых согласилось надругаться над могилами за разумную плату.