В МИД отреагировали на призыв запретить россиянам въезд в ЕС

https://static.news.ru/photo/c310832c-a189-11eb-bdb1-96000091f725_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу нужно пообщаться с властями Турции и Греции на тему значения туристов из России. Так в министерстве отреагировали на призыв Ильвеса запретить россиянам въезд в Евросоюз.
Эстонский политик, сложивший полномочия президента в октябре 2016 года, объяснил своё предложение «безопасностью Европы».
Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности, — цитирует Грушко РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко критически оценил инициативу Ильвеса, поставив под сомнение здравомыслие экс-главы государства. Он посетовал, что президенты являются «вечной эстонской проблемой».