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Европа

В МИД отреагировали на призыв запретить россиянам въезд в ЕС

06:34, 20 апреля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу нужно пообщаться с властями Турции и Греции на тему значения туристов из России. Так в министерстве отреагировали на призыв Ильвеса запретить россиянам въезд в Евросоюз.

Эстонский политик, сложивший полномочия президента в октябре 2016 года, объяснил своё предложение «безопасностью Европы».

Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности, — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко критически оценил инициативу Ильвеса, поставив под сомнение здравомыслие экс-главы государства. Он посетовал, что президенты являются «вечной эстонской проблемой».

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