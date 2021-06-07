В МИД назвали отчаянной акцией изображение Крыма на форме сборной Украины

https://static.news.ru/photo/dbedf40c-71f4-11eb-850d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на появление изображения Крыма на форме украинской сборной по футболу. Она в своём Telegram-канале назвала это отчаянной акцией.

Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция, — якобы это должно придать игрокам сил, — считает дипломат.

Захарова считает, что подобные действия являются «обманкой», которая признана создать иллюзию доступности невозможного. Также она прокомментировала появление лозунга «Слава Украине! Героям слава!» на футболках спортсменов. По её словам, у многих эти слова ассоциируются с запрещённой в России Украинской повстанческой армией, Степаном Бандерой и их преступлениями времён Второй мировой.

В Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня, — добавила Захарова.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме, на которой помимо карты страны с Крымом будет нанесён лозунг украинской армии «Слава Украине! Героям слава!».

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Крым был присоединён к России в 2014 году на фоне Евромайдана. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией.