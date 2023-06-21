В МИД Нидерландов раскрыли подробности новых антироссийских санкций МИД Нидерландов: под новые антироссийские санкции ЕС попадут производители оружия

Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра

Производители вооружения и поставщики кибербезопасности для российских спецслужб вошли в новый пакет санкций ЕС против России, написал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Евросоюз достиг соглашения об очередных ограничениях.

Рад, что ЕС достиг политического согласия по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на ужесточение позиции ЕС по отношению к обходу санкций. Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия, лиц, ответственных за похищение украинских детей, и поставщиков средств кибербезопасности для российских спецслужб, — написал Хукстра.

Ранее на заседании в Брюсселе был согласован 11-й пакет европейских санкций против России. Он включает меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширяет список индивидуальных санкций.

Кроме того, начнет действовать запрет на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», заявил в эфире польского телевидения посол Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, также российским грузовым прицепам будет ограничен въезд в еврозону. Также санкции будут наложены на 70 физических лиц, которых считают причастными к депортации детей с Украины, и 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции и поддерживают ведение боевых действий в зоне СВО.