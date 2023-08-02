В МИД Молдавии отреагировали на въезд авто в ворота посольства РФ В МИД Молдавии выразили сожаление после инцидента у посольства РФ

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Посольство России в Молдавии

Официальный представитель МИД Молдавии и Игорь Захаров в комментарии ТАСС выразил сожаления в связи с тем, что в Кишиневе мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства России. Он заверил, что страна продолжит в дальнейшем обеспечивать работу всех аккредитованных в стране диппредставительств.

Министерство выражает сожаление в связи с произошедшим и подтверждает свою приверженность дальнейшему обеспечению надлежащего функционирования всех аккредитованных в стране дипломатических представительств в соответствии установленными нормами, — сказал Захаров.

Известно, что устроивший наезд мужчина имеет психиатрическое расстройство. В пресс-службе российского посольства, комментируя происшествие, сообщили, что благодаря усилиям сотрудников полиции зданию не нанесен ущерб и никто не пострадал. Когда полиция установила местонахождение автомобиля и начала преследование, водитель отказался остановиться, а позже врезался в две машины, после чего был задержан.

Ранее сообщалось, что посольство России в Таллине забросал яйцами журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Инцидент произошел прямо на глазах у сотрудников местной полиции, которые и задержали журналиста.