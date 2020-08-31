В МИД Латвии «сняли с повестки дня» визит Лукашенко в Ригу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посетит Ригу. Визит политика был запланирован в апреле, но теперь «снят с повестки дня». Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня, — заявил латвийский министр журналистам ТАСС.

Изначально визит Лукашенко был отложен из-за распространения коронавирусной инфекции, он должен был пройти в другое время. После того как в Белоруссии прошли президентские выборы, в канцелярии главы латвийского государства заявили, что новая дата визита политика в Латвию не назначена.

В Белоруссии с 9 августа, после очередных президентских выборов, на которых победил Лукашенко, проходят протестные акции. Оппозиция не признала результаты голосования. Соперница главы Белоруссии Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета. Объединение заявило о готовности вступить в диалог с действующей властью для проведения демократических выборов.

NEWS.ru писал, что США и страны Европы 29 августа выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Политики призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие против народа».