В МИД КНР ответили на выпад Данилова в адрес Ли Хуэя МИД КНР: Украина высоко оценивает посредничество спецпредставителя Ли Хуэя

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в Киеве высоко оценивают посреднические усилия спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя и надеются на конструктивную роль страны в урегулировании украинского конфликта, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос о том, как Пекин расценил высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который нецензурно исказил имя Ли Хуэя.

Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя, — сообщил Линь Цзянь.

Отмечается, что недовольство Данилова вызвало заявление китайского дипломата, сделанное после европейского турне, связанного с поиском мирного решения украинского кризиса. Ли Хуэй допустил, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Европе, если на них не будет приглашена Россия. В ответ на это Данилов заявил, что этот вопрос может решать только Украина, попутно придав нецензурный оттенок имени Хуэя.

Ранее сообщалось, что Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Источники отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».