В МИД Германии рассказали о подготовке встречи в «нормандском формате»

Германия работает над проведением очередной встречи в «нормандском формате», однако конкретные сроки её проведения пока не определены. Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, её слова приводит ТАСС.

И в Киеве, и в Москве мы подчеркнули потребность и желание провести такую встречу, — отметила она.

Зассе добавила, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 20 января проведёт встречу со своими коллегами из Великобритании, США и Франции. Её темой станет ситуация на Украине.

Ранее Бербок заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к минским договорённостям. Бербок также добавила, что Германия готова к диалогу с Россией относительно общей безопасности в Европе.

Некоторое время назад канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что представители «нормандской четвёрки» вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров.