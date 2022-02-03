В МИД Германии отреагировали на запрет вещания Deutsche Welle

МИД ФРГ осудил вводимые Россией ограничения против телеканала Deutsche Welle, работу которого российское внешнеполитическое ведомство заблокировало в качестве ответного шага на запрет RT DE в Германии. С заявлением выступил пресс-секретарь Федерального Министерства иностранных дел, подчеркнув, что действия российских властей ведут к росту напряжённости между странами, а приостановка работы RT DE связана с отсутствием лицензии.

Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований. <...> Мы категорически отвергаем сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE, — говорится в пресс-релизе.

Немецкий МИД также объяснил, с чем связан бан RT DE. По информации ведомства, канал функционировал в Германии без лицензии и даже не обращался за ней, несмотря на законные требования. Кроме того, проверка лицензирования производится не правительством, а является обязанностью ответственных, независимых государственных органов СМИ, которые и вынесли приговор российскому каналу.

К RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям — в том числе и в отношении удалённости от государства. Федеральное правительство не может и не должно влиять на процедуру, — заключили в письме.

Санкции российского МИД были приняты сегодня днём. Согласно им, Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента.

Ассоциация немецких журналистов уже призвала президента РФ Владимира Путина снять запрет на вещание DW и вернуть аккредитацию журналистам.