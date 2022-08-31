В МИД Германии объяснили, как на самом деле нужно общаться с Россией Глава МИД Германии Бербок рассказала о новом плане развития отношений с Россией

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что отношениям России и Евросоюза требуется срочная перестройка. В связи с этим она разработала новый план развития отношений между государствами, передает Die Welt. По ее словам, необходимо усилить собственную оборону, поддержать противников режима в России, поддержать Украину в ходе военного конфликта и наладить отношения с партнерами в области права.

Четыре момента занимают центральное место в этом вопросе. Это усиление собственной обороны, поддержка российских противников режима, поддержка Украины и сотрудничество с глобальными партнерами в защите международного права. Чтобы предотвратить будущую агрессию, война России против Украины должна превратиться в стратегический провал, — рассказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Она подчеркнула, что поддержка Украины имеет огромную цену, поскольку от нее зависит безопасность всей Европы. В связи с этим против России необходимо вводить санкции, а всем остальным объяснять, почему они так нужны. В частности Бербок считает, что странам Еввропы стоит в ближайшем будущем отказаться от поставок России в области энергетики.

Ранее авторы «Экономики Сегодня» заявили, что ФРГ в 2022 году увеличила объем оружейного экспорта на €2,2 млрд. Причина этого — поставки немецкого оружия на Украину. Как утверждает издание, Германия может скрывать истинные объемы военной помощи Украине, об этом свидетельствуют несоответствия в официальных и реальных поставках, поскольку ранее сообщалось, что Берлин потратил на военную помощь Киеву только €562 млн.