В МИД Германии назвали необоснованными санкции РФ против ФРГ

https://static.news.ru/photo/73dd5edc-4465-11eb-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Санкции России против Германии являются необоснованными. Москва на данный момент не привела ни одной детали относительно введения ограничительных мер. Об этом во вторник 22 декабря сообщили представители Министерства иностранных дел ФРГ.

Ранее стало известно, что Москва уведомила Берлин о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Таким образом Россия отреагировала на санкции, которые Евросоюз ввёл в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Конкретные имена попавших под ограничения чиновников пока не называются.

Представители немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнули, что считают санкции необоснованными.

Москва не привела деталей относительно введения санкций против представителей ФРГ, — цитирует ТАСС сообщение от МИД Германии.

После инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера ЕС ввёл санкции против РФ. Глава германского МИД Хайко Маас выступил в поддержку ограничительных мер. Он заявлял, что Брюссель поступил правильно, так как Россия не сделала ничего для расследования инцидента.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.

Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент никто не может однозначно говорить об «отравлении» оппозиционного политика Алексея Навального. У Москвы всё ещё нет достаточного количества данных для того, чтобы делать окончательные выводы по этому вопросу, отмечал он.