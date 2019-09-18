https://static.news.ru/photo/0a367d6c-dad3-11e9-887a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Falko Siewert/Global Look Press

В МИД Германии, комментируя отказ представителей украинской стороны подписать «формулу Штайнмайера», заявили, что цель этого документа — сделать возможной реализацию минских соглашений.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что правительство ФРГ стремится к тому, чтобы этот документ был подписан. Кроме того, немецкие политики считают, что события последних недель и месяцев, в частности разведение сил в Станице Луганской и недавний обмен удерживаемыми лицами, являются новыми шагами в реализации минских соглашений, передаёт ТАСС .

«Формула Штайнмайера» представляет собой инициативу экс-министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о предоставлении особого статуса Донбассу.

Как ранее сообщал News.ru, отказ украинских представителей в Контактной группе ставить свою подпись под «формулой Штайнмайера» стал поводом для телефонного разговора между министром внутренних дел РФ Сергеем Лавровым и его немецким коллегой Хайко Маасом.